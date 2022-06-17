فوائد زيت شجرة الشاي عديدة.. أبرزها علاج حب الشباب

كتبت فاطمة خليل

زيت شجرة الشاي زيت أساسي قوي يمكن أن يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد العلاجية، والاستخدام الموضعي له هو الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يتم تخفيف زيت شجرة الشاي بزيت ناقل لمنع تهيج الجلد، في هذا التقرير نتعرف على فوائد زيت شجرة الشاي، بحسب موقع "forbes".

كيف يعمل زيت شجرة الشاي؟



يُعرف زيت شجرة الشاي في المقام الأول بخصائصه المطهرة والمضادة للميكروبات ، مما يثبت فعاليته ضد مجموعة واسعة من البكتيريا والفيروسات والفطريات ، بما في ذلك الخمائر والفطريات الجلدية (الفطريات التي يمكن أن تسبب أمراضًا جلدية).

فوائد زيت شجرة الشاى



1. زيت شجرة الشاي يعالج حب الشباب



يمكن أن يكون زيت شجرة الشاي المخفف مكونًا مفيدًا في غسول الوجه، خاصة للبشرة المعرضة لحب الشباب.

وجدت دراسة في المجلة الطبية الأسترالية أن المشاركين استفادوا أكثر من استخدام هلام يحتوي على 5٪ زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب الخفيف إلى المعتدل أكثر من المستحضر الذي يحتوي على 5٪ من البنزويل بيروكسايد (عنصر شائع لمكافحة حب الشباب يستخدم في منتجات العناية بالبشرة). . أشارت النتائج إلى أن زيت شجرة الشاي ساعد في تقليل حب الشباب بشكل أفضل من غسول البنزويل بيروكسايد.

2. زيت شجرة الشاي لشعر صحي



غالبًا ما يضاف هذا الزيت العطري إلى الشامبو بفاعلية مختلفة للمساعدة في تخفيف حكة فروة الرأس، فضلاً عن استعادة لمعان الشعر الطبيعي.

3. زيت شجرة الشاي لتحسين الدورة الدموية



يمكن أن يكون زيت شجرة الشاي مفيدًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من جروح الجلد والقروح وتقرحات الفراش.

شجرة الشاي مصممة خصيصًا للاستخدام الخارجي في المناطق التي تعاني من ضعف الدورة الدموية والركود.

4. زيت شجرة الشاي لصحة الأظافر



فطار الأظافر، وهو عدوى فطرية تصيب الأظافر، وزيت شجرة الشاي هو أحد العلاجات المثلية القليلة التي يمكن أن تكون فعالة في علاجها.

5. زيت شجرة الشاي لبشرة صحية



يمكن أن تؤدي العديد من الأمراض الجلدية إلى الحكة — وتشمل المشكلات الشائعة الفطريات وقدم الرياضي والقوباء الحلقية.

تشير الأبحاث إلى أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في التخفيف من هذه المشكلات ، خاصة عند التعامل مع سعفة القدم أو فطريات القدم.