إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 11 شخصاً بينهم طفل في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بدائري مركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بدائري مركز ببا جنوب المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وانتقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم إيمان علي حسن 21 سنة طالبة مصابة بجرح قطعي بالوجه والجسم، وأماني ربيع صابر 21 سنة، طالبة مصابة بجروح قطعي بالوجه والجسم، ومايكل محروس حبيب 21 سنة، طالب مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد رضا أحمد 38سنة، عامل مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس، وأحمد ابراهيم عباس 21 سنة، طالب، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري.

كما أصيب عماد عزت جابر 35 سنة، مصاباً بخلع بالكتف الأيسر، ومحمد ضيف الله شافعي 30 سنة مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن ، وشنودة عبد الشهيد بسيدي 38 سنة، مصابا باشتباه كسر باليد اليمني وجروح وسحجات، وحنان فرج عزمي 35 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليسري، ومينا شنوده عبد الشهيد 5 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالوجه واليد اليسري، وأحمد حسن محمد 30 سنة، موظف، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث وجه الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية بمتابعة حالة المصابين وتقديم كافة الخدمات لهم.