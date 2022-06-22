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أكرم القصاص
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أوكرانيا والمجر تتفقان على تطوير التعاون في قطاع الطاقة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:00 ص
أوكرانيا والمجر تتفقان على تطوير التعاون في قطاع الطاقة الحرب فى أوكرانيا
أ ش أ

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 اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على تطوير التعاون في قطاع الطاقة.
 
وقال زيلينسكي - في تغريدة على "تويتر" أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- " لقد أجريت محادثة مثمرة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأعربت عن شكري له لدعمه سيادة أوكرانيا واحتضان بلاده للأوكرانيين خلال الحرب. ولقد وافقنا على تطوير التعاون في قطاع الطاقة، وأنا ممتن لدعم وضع المرشح لأوكرانيا (في الاتحاد الأوروبي)"، داعيا أوربان لزيارة بلاد.
 
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني، في تغريدة أخرى، عن تقديره لدعم سلوفاكيا البارز في طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا "نسقنا المواقف مع رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر عشية المجلس الأوروبي".
 
وأكد الرئيس الأوكراني أن كييف تتطلع إلى قرار المجلس الأوروبي التاريخي.
 
وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت استنتاجاتها الجمعة الماضية بشأن طلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المقدمة من أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأوصت بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح. ومن المقرر أن يبحث المجلس الأوروبي القضية في جلسته يومي 23 و24 يونيو.
 
وفي السياق، زار رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل، مدينة بوروديانكا في منطقة كييف؛ للتعبير عن تضامنه مع شعب أوكرانيا.
 
وقال بيتل - في تغريدة على "تويتر" أوردتها "يوكرينفورم" - "لقد عانت بوروديانكا إلى حد الدمار الشامل من جراء العدوان الروسي وأصبح اليوم رمزًا للقسوة والعنف. لا شيء يمكن أن ينقل الرعب الذي حدث هنا".

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