أسعار النفط تسجل 109.28دولار لبرنت و104 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 109.28 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.00دولار للبرميل.

وأطلقت السلطات السويدية خطة طوارئ لتزويد المستهلكين بالغاز، تحسبا لاضطراب إمدادات الغاز الروسى، بسبب العقوبات الغربية على روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وكالة الطاقة السويدية إن انتقال السويد إلى إمدادات الغاز في حالات الطوارئ، يوفر الوقود خطوة بخطوة لجميع مناطق البلاد وستغطي هذه الإجراءات في المرحلة الأولى المناطق الجنوبية والغربية للمملكة.

وتستأنف شركات النفط فى بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، عمليات استيراد النفط فى فنزويلا بعد أن خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الفنزويلى، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة النفط الإيطالية إينى وريبسول الإسبانية، استئنافا عملياتهما فى فنزويلا، وبدأ تأثير رفع العقوبات الأمريكية على فنزويلا، حيث تهتم شركات النفط من دول مثل إيطاليا وإسبانيا بإعادة الاستثمار فى الدولة الكاريبية، في وقت تحتاج فيه أوروبا بشدة إلى تلبية طلبها على النفط والغاز.

وقال ميجيل جايمس الخبير فى الجغرافيا السياسية للنفط فى فنزويلا "إيني وريبسول، هذان عملاقا النفط الأوروبيان سيأخذان طاقة نفطية وغازية مهمة إلى أوروبا لاستهلاكها، فقط في هذه اللحظة التي تشتد فيها أزمة هذه المنتجات هناك فى أوروبا، لم يكن لدى الولايات المتحدة الكثير".

وبهذه الطريقة، تمكنت فنزويلا من التخفيف الجزئي للعقوبات التى كادت أن تلغى إنتاج البلاد من النفط في السنوات السابقة، الآن الهدف هو زيادة صادرات النفط الخام قدر الإمكان، للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الجاري بالفعل في البلاد.