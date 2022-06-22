أخبار مصر.. الأحد أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها حددت محكمة استئناف المنصورة جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته.. و2100 إصابة بجدري القرود بالعالم عقدت منظمة الصحة العالمية، مؤتمرًا صحفيًا عبر الفيديو اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو، حول مستجدات وضع فيروس كورونا، وجدري القرود، والاستجابة لهما في إقليم شرق المتوسط، حيث تسلط الإحاطة الإعلامية الضوء على آخر مستجدات الوضع عن جائحة كورونا ومرض جدري القرود في العالم واستعراض آخر الاحصائيات المتعلقة بالمرضين وجهود المنظمة في هذا الشأن.



من جانبه قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لشرق المتوسط:" لقد شهدت فى الأسابيع الماضية انحسارا فى وفيات وحالات فيروس كورونا عالميا واقليميا"، موضحا، أنه فى الوقت الذى نجد هذه المؤشرات المشجعة، ولكن نجد بعض الدول قلصت الاختبارات، مشيرا إلى أن الفيروس سيتطور، حيث إن الجائحة لم تنته بعد، ونحث البلدان على مواصلة الجهود وسائر الجهود التى تحمى من المرض، مؤكدا أن اللقاحات الحالية تحمى من جميع تحورات كورونا، ومن متحور أوميكرون بعد الحصول على جرعة معززة.



بالنسبة لجدري القرود، قال إنه أصيب أكثر من 2100 حالة من جدرى القرود فى 42 دولة، وما زال الخطر متوسط عالميا وإقيلميا، وستعقد المنظمة اجتماعا غدا لمناقشة جدرى القرود، الموافق 23 يونيو، وهل تمثل طارئة صحية عامة من عدمه، مؤكدا أنه فى اقليم شرق المتوسط تم اكتشاف 15 حالة فى 3 بلدان هى الإمارات، والمغرب، ولبنان.



مركز الأزهر للفتوى: لا توجد محنة فى الدنيا تبرر إزهاق الإنسان روحه قال مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، ان الإنسان بنيان الله، وحفِظَ الإسلام النَّفسَ، ووضع لهذه الغاية العُظمى منظومة تشريعة مُتكاملة، تقيم مجتمعًا سويًّا فاضلًا، كما ان حياة الإنسان ملك لخالقه سبحانه، والاعتداء على حقّه في الحياة جريمة نكراء من أكبر الكبائر، سواء أكان الاعتداء من الإنسان على أخيه الإنسان، أو من الإنسان على نفسه بالانتحار.

وتابع المركز فى بيانه : قتل النفس التي حرّم الله كبيرة من أبشع الجرائم، غلّظ عليها الإسلام العقوبة؛ فقال سبحانه: {مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسَۢا بِغَيۡرِ نَفْسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتْهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنْهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسرِفُونَ}. [المائدة: 32]

وقال سبحانه عن جريمة الانتحار: {...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا . إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}. [النساء: 29 -31]

واضاف المركز ان الالتزام بالدين ومعرفة الشرع وعاقبة الكبائر يحجز الإنسان عن الجرائم التي عدّها الإسلام من كبائر الذنوب، وجهالة الدين وغياب الوعي والضمير من أسباب الجرأة على حدود الله وحقوق الناس، وفاعل هذه الجرائم البشعة مُتجرد من كل قيم وتعاليم الدين بل والإنسانية.



بوتين يوقع مرسوما حول سداد سندات دولية بالروبل الروسى

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء مؤقت جديد لسداد الدين العام بالعملة الأجنبية، وفقا لما نشرته وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للمرسوم فإن روسيا ستكون قادرة على سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية بالروبل الروسى.

كما تتضمن المرسوم الالتزامات بموجب السندات الدولية "يوروبوندز" تعتبر مستوفاة على النحو الواجب إذا تم الوفاء بها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية وبناء على السعر الصرف في سوق العملات المحلية في تاريخ الدفع.



ولى عهد الكويت يقرر حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة.

وقال ولي عهد الكويت، فى كلمة، قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي، واستنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة.

طقس الغد حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

الداخلية: ضبطنا أكبر قضية تعدين بيتكوين ولدينا كفاءات لمواجهة الهجمات السيبرانية

قال اللواء عاصم الشريف مدير الادارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، إن المجرم المعلوماتي ربما لا يتم استهجانه من قبل المجتمع، فضلا عن الدراما تظهره بشكل حسن مما يساهم في زيادة جرائمه.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الأمن السيبراني باكاديمية الشرطة أن الجرائم الالكترونية تتخطى حدود الدول، وأن الداخلية تعقد تدريب مستمر لمواجهة الجرائم الالكترونية ولدينا خبراء وكفاءات لمواجهة الهجمات السيبرانية ، فضلا عن دور الاعلام الامني لمكافحة هذه الجرائم .

وأردف ضبطنا قضية ضخمة لتعدين البيتكوين في الدقهلية وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وضبطنا عصابات تتيح محتويات القنوات المشفرة، فضلا عن ضبط قضية الكركمين ومنتحلة صفة طبيبة.

وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية من مخاطر التهديدات السيبرانية على الأمن القومي كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب، وإيماناً بأهمية الحفاظ على البنى التحتية الرقمية للدولة من مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بتاريخ اليوم الأربعاء 22 الجاري حلقة نقاشية بعنوان "الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري "، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

"التعليم: اختيار 100 مدرسة حكومية فى قرى حياة كريمة لتطبيق أنشطة التوكاتسو

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع بعثة الجايكا (طوكيو)؛ لمتابعة مشروع نقل النموذج اليابانى فى التعليم من خلال أنشطة التوكاتسو.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام لجنة تسيير الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، ونيفين حمودة مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن الجايكا، تاناكا شينشيرو سان كبير مستشاري التعليم الشامل بجايكا، وإيواساكي سان نائب مدير مجموعة التعليم الأساسي بقسم التنمية، وشينو مادوكا سان ممثل مكتب جايكا في مصر، و دينا كرم كبير مسئول البرامج، و هبة الحسيني مسؤول برامج بمكتب الجايكا مصر، وناكاجيما موتو سان مستشار مشروع التوكاتسو، و رندا لاشين من فريق الدعم الفني للخبراء اليابانين.

وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أنه سيتم البدء في التدريب على تنفيذ أنشطة التوكاتسو في جميع المدارس التي تطبق المنهج المصري الجديد، مشيرًا إلى أن المنهج المصري الجديد يحتوى على مكون أنشطة توكاتسو أسبوعي لكل المدارس (45 دقيقة أسبوعيًا - 3 أنشطة)، إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل قوي بسبب تعطل الدراسة كإجراء احترازي منعًا لانتشار وباء كورونا.

النيابة العامة تكشف السبب الحقيقى وراء سقوط شخص من أعلى برج القاهرة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة شخص من برج القاهرة، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا مساء أمس الموافق العشرين من شهر يونيه الجاري بسقوط شابٍّ من أعلى برج القاهرة، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور.

وقد استهلتها بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفى، وفحصت محتوى هاتفه الذي كان بحوزته وقت الواقعة، وطالعت النيابة العامة كاميرات المراقبة الخاصة بمبنى البرج، واستمعت لأقوال اثنين من العاملين به، وخمسة شهود من أصدقائه وذويه.

وقد خلصت النيابة من مجمل الإجراءات التي اتخذتها إلى مرور المتوفى بضائقةٍ ماليَّة بسبب أعبائه الشخصية التي تسببت في ضغوط نفسيَّة أصابته، ودوام الخلافات بينه وبين شقيقيه القائمين على مساعدته ماديًّا بسبب ذلك، وأنه يوم الواقعة توجَّه لمبنى برج القاهرة ودلفه منفردًا وصعد لقمته ورافقه أحد أفراد الأمن حينها، ولما طلب منه الأخيرُ المغادرةَ لانتهاءِ وقت الزيارة توجَّه صوب السور وقفز من أعلى البرج ولم يلحقْ به فردُ الأمن حينَهَا، وتبيَّن إرسال المتوفى رسالةً نصيَّةً قبْلَ الواقعة يطلبُ فيها من آخر زيادةً في مصروفه الشهري، ورسالة أخرى لشخص آخر وقت تواجده بالبرج يخبره فيها بأنها آخر لحظات حياته.

وقد انتدبت أحدَ الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

500 ألف نسمة زيادة بعدد سكان مصر خلال 120 يوما والإجمالى يسجل 103.500 مليون

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و500 ألف نسمة بزيادة قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103ملايين بالداخل في يوم 24 أبريل الماضي أي خلال 61 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني اليوم أي خلال 59 يوم.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

الصحة: توفير تلقى لقاحات كورونا بمحطات مترو الأنفاق للمصريين والأجانب

أكدت وزارة الصحة والسكان توفير عمليات تلقى لقاح كورونا في محطات المترو في إطار خطط الوزارة لزيادة عدد متلقى اللقاح من المصريين وغير المصريين .



وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى بدءا من السبت المقبل

تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد قيام بعض القطارات بالوجه القبلى ابتداء من يوم السبت الموافق 25 / 6 / 2022 طبقاً للجداول المرفقة، وذلك للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير وبناء على رغباتهم، وبيانها كالآتى:

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 (ثالثة مكيف) أسوان / القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55.



- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 ( تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40.



- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 (تحيا مصر) نجع حمادى / سوهاج، حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50.



- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 (تحيا مصر) سوهاج / أسيوط، حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.



- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 (تحيا مصر) أسيوط / المنيا، حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25.



وتسعى الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.