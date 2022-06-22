اليوم السابع
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أحلى فسحة على شاطئ الإسكندرية.. و"خد الجميل" الحلوى المفضلة للمصيفين

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:23 م
أحلى فسحة على شاطئ الإسكندرية.. و"خد الجميل" الحلوى المفضلة للمصيفين
الاسكندرية -جاكلين منير

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قدم تلفزيون اليوم السابع، فيديو لايف من الشواطئ المجانية بالإسكندرية، والتى تشهد إقبالا كبيرا، منذ بداية موسم الصيف وسط انتعاش حركة التجارة والبيع و الشراء للحلويات على الشواطئ .

ورصد "اليوم السابع" أشهر الحلويات التى تباع على شواطئ الإسكندرية، والتى جاء فى مقدمتها حلوى "خد الجميل"، وهى عبارة عن تفاحة مغطاة بالعسل والكراميل .

ويقول عمرو هانى طالب بالصف الثالث الإعدادى فى الإسكندرية، إنه يعمل فى الصيف ببيع حلوى "خد الجميل" لمساعدة أسرته، وخلال فصل الصيف يعمل على الشاطئ فى بيع الحلويات، وهو متفوق فى دراسته.

وحول الأسعار قال عمرو، إن سعر حلوى "خد الجميع"  3 بـ 10 جنيه فقط، وهى وجبة محببة للأطفال على الشاطئ، نظرا للمذاق الحلو الذى يعشقه الكبار والصغار

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد اصدر تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطىء خلال موسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

 

 

 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

الشواطئ المجانية

شاطئ المندرة المجانى



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