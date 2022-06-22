اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط يغادر الجزائر عقب ختام زيارته لبحث التحضيرات للقمة العربية المقبلة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:11 م
أبو الغيط يغادر الجزائر عقب ختام زيارته لبحث التحضيرات للقمة العربية المقبلة أبو الغيط
الجزائر (أ ش أ)

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غادر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، الجزائر، عقب ختام زيارته على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة، والتى استمرت على مدار يومين بدعوة من وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، لبحث التحضيرات المتعلقة بعقد القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل.
 
وشهدت زيارة الأمين العام للجامعة العربية عدة لقاءات مع المسؤولين الجزائريين، على رأسهم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وعدد من الوزراء المكلفين بالإعداد للقمة .
 
كما تفقد وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الجزائر برئاسة أحمد أبو الغيط، عددا من المنشآت المخصصة لاستضافة القمة العربية المقبلة، وقام بجولة في عدد من القاعات، التي ستشهد انعقاد القمة، واستضافة الضيوف والبعثات العربية، وذلك برفقة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ووزير السياحة الجزائري ياسين حمادي.
 
وأعرب أحمد أبو الغيط عن رضائه التام لجاهزية هذه المنشآت والمباني لاستضافة هذا الحدث العربي المهم.

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