أبو الغيط مثمنا حفاوة الاستقبال بالجزائر: نعمل سويا من أجل قمة عربية ناجحة

بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن شكره لدولة الجزائر، وذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها في إطار الاستعدادات للقمة العربية المقبلة والمقررة في شهر نوفمبر.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر "أشكر الجزائر على الحفاوة الكبيرة والزيارة الناجحة"، متمنيا التوفيق والسداد في تنظيم القمة العربية.

واختتم أبو الغيط بقوله "نعمل سويا من أجل تحقيق هذا الهدف".

وكان قد تفقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، عددا من المنشات المخصصة لاستضافة القمة العربية المقررة في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل.

تأتي الجولة التفقدية خلال الزيارة التي يقوم بها الأمين العام إلى الجزائر، حيث التقى خلالها بعدد من المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.