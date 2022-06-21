اليوم السابع
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يوم الأب العالمى.."الأزهر للفتوى" : "الوالد أوسط أبواب الجنة"

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:39 ص
يوم الأب العالمى.."الأزهر للفتوى" : "الوالد أوسط أبواب الجنة" مركز الأزهر للفتوى - أرشيفية
كتب لؤى على

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فى يوم الأب العالمى، قال مركز الازهر للفتوى الالكترونية، ان الوالد هو قوام الأسرة ، ومصدر أمانها ، والقائم بأمرها ، الراعي لشئونها ، الذي يقدم لها بجانب الأم العطاء والتضحية والاستقرار ، وهو المربي الفاضل ، والناصح الأمين ، والمعلم الحكيم .
 
 
وتابع المركز:  ولعظيم دوره في أسرته ، وفضله على أولاده ؛ أمر الله سبحانه ببره ، وحسن صحبته ، والإحسان إليه ، وطاعته في المعروف ، وجعل ذلك من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة ؛ قال سيدنا رسول الله : « الوالد أوسط أبواب الجنة » . [ أخرجه أحمد ].
 
 

يوم الأب

مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

يوم الاب العالمى



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