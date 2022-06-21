يوم الأب العالمى.."الأزهر للفتوى" : "الوالد أوسط أبواب الجنة"

كتب لؤى على

فى يوم الأب العالمى، قال مركز الازهر للفتوى الالكترونية ، ان الوالد هو قوام الأسرة ، ومصدر أمانها ، والقائم بأمرها ، الراعي لشئونها ، الذي يقدم لها بجانب الأم العطاء والتضحية والاستقرار ، وهو المربي الفاضل ، والناصح الأمين ، والمعلم الحكيم .

وتابع المركز: ولعظيم دوره في أسرته ، وفضله على أولاده ؛ أمر الله سبحانه ببره ، وحسن صحبته ، والإحسان إليه ، وطاعته في المعروف ، وجعل ذلك من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة ؛ قال سيدنا رسول الله : « الوالد أوسط أبواب الجنة » . [ أخرجه أحمد ].