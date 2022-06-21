وزير التنمية المحلية يشهد اليوم حفل ختام الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

يشهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، حفل ختام الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية فى مجال التنمية المحلية واللامركزية وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، والتي عقدت في الفترة من 12 إلى 21 يونيو الجارى.

وشارك في الدورة التدريبية 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية، بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية والسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، حيث أتاحت الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية دراسة التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤيه مصر 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري، غيرها من المبادرات المصرية التى يشيد بها العالم والمنظمات الدولية المرموقة بما يسرع من وتيره تحقيق أهداف رؤيه مصر أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، وأن تنعم القارة بحلول هذا التاريخ بالازدهار المبنى على النمو الشامل والتنمية المتكاملة و أن تكون أفريقيا قارة متكاملة اقتصاديا تعتمد على الرؤية الأفريقية الشاملة للنهضة فى ظل المتغيرات العالمية، والمواثيق الأممية وبسواعد أبنائها وخبراتهم المكتسبة وسعيهم نحو العلم والمعرفة.

واختتمت فعاليات اليوم التاسع أمس من الدورة تدريب الكوادر الأفريقية بمحاضرة تعريفية لأنشطة برنامج الغذاء العالمىWFP فى مصر، ألقتها الدكتورة دعاء عرفة، مسئول برنامج الحماية المجتمعية، حيث يهدف برنامج الغذاء العالمى إلى استدامة الوحدات المحلية فى قرى حياة كريمة، ونوهت إلى أنه من أهم وأقدم الأنشطة التى يؤمن بها البرنامج هى التغذية المدرسية ، لأن التغذية السليمه للأطفال تساعد على نجاح عملية التعليم كأحد أهم برامج شبكات الامان الاجتماعى ، ويستهدف البرنامج مدارس قرى حياة كريمة حيث يتم تقديم وجبة يومية للأطفال مدعمة بالحديد والفيتامينات حيث تحتوى على 16 عنصر غذائى مختلف.

كما يشمل البرنامج تقديم دعم فنى سواء على سلاسل الامدادات والتقييم والمتابعة وإعداد الإستراتيجيات ، وعلى تدريب الكوادر التى تعمل فى مجال التغذية المدرسية ، كما يقدم البرنامج دعم نقدى شهرى لأسر الاطفال فى المدارس مرتبط بالحضور المنتظم مما يشجع على الحضور ويساهم فى رفع الأمن الغذائى للأسرة و يقلل فى نفس الوقت من التسرب من التعليم.