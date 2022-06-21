اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التجارة السعودي: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية فى تحسين بيئة الاستثمار

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 04:29 م
وزير التجارة السعودي: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية فى تحسين بيئة الاستثمار وزير التجارة السعودي ماجد القصبي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بنقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار؛ ما ساهم في إقبال المستثمرين على مصر. 


وأضاف الوزير السعودي -في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن هناك توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم الاستثمارات السعودية في مصر، وكذلك دعم الصادرات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والسعودي.


ونوه بأن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموًا غير مسبوق، معربا عن تمنياته بأن تكون السنة الحالية أفضل من الماضية على الرغم من التغيرات العالمية وتغير الخارطة الاقتصادية ولكن الأمور تبشر بالخير.


ووقعت مصر والسعودية، في وقت سابق اليوم، 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار تشمل الاستثمار بمجالات عدة منها البينة التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الدواء والتجارة الإلكترونية.


السعودية

ماجد القصبى

وزير التجارة السعودي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يستقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:10 م

الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:06 م

كلمة الرئيس السيسى أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامين.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:17 م

فى كلمته بالدورة الـ 3 لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.. الرئيس السيسى يطالب بتنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول أفريقيا.. ويؤكد: المجتمع الدولى يعانى من توترات وعلينا تعزيز التكاتف الأفريقى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:02 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة