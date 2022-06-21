اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة خارجية بريطانيا: سياسة العقوبات مستمرة طالما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:12 م
وزيرة خارجية بريطانيا: سياسة العقوبات مستمرة طالما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا ليز تراس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت ليز تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، إن سياسة العقوبات مستمرة طالما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن الحكومة البريطانية تنوي مواصلة نقل أسلحة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا، متابعة: من المهم حيويا مواصلة دعم أوكرانيا، حيث يدور الحديث عن الحرية والديمقراطية في أوكرانيا، كما يدور الحديث عن الحرية والديمقراطية في أوروبا والعالم كله، لذلك بالذات ننوي نقل المزيد من الأسلحة وفرض المزيد من العقوبات ودعم أوكرانيا.

 

ولفتت وزيرة خارجية بريطانيا إلى أن فرض العقوبات على روسيا سيستمر حتى انسحاب قواتها بالكامل من الأراضي الأوكرانية، مؤكدة صحة خطوات الحكومة الهادفة إلى زيادة النفقات الدفاعية، قائلة: ما نفعله ليس من أجل أن نكون جاهزين فحسب بل لضمان تدريب العسكريين الأوكرانيين، وخاصة مساعدة حلفائها على الجانب الشرقي الذين يقعون تحت تهديد مباشر من جانب روسيا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة