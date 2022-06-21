وزيرة خارجية بريطانيا: سياسة العقوبات مستمرة طالما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكدت ليز تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، إن سياسة العقوبات مستمرة طالما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن الحكومة البريطانية تنوي مواصلة نقل أسلحة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا، متابعة: من المهم حيويا مواصلة دعم أوكرانيا، حيث يدور الحديث عن الحرية والديمقراطية في أوكرانيا، كما يدور الحديث عن الحرية والديمقراطية في أوروبا والعالم كله، لذلك بالذات ننوي نقل المزيد من الأسلحة وفرض المزيد من العقوبات ودعم أوكرانيا.

ولفتت وزيرة خارجية بريطانيا إلى أن فرض العقوبات على روسيا سيستمر حتى انسحاب قواتها بالكامل من الأراضي الأوكرانية، مؤكدة صحة خطوات الحكومة الهادفة إلى زيادة النفقات الدفاعية، قائلة: ما نفعله ليس من أجل أن نكون جاهزين فحسب بل لضمان تدريب العسكريين الأوكرانيين، وخاصة مساعدة حلفائها على الجانب الشرقي الذين يقعون تحت تهديد مباشر من جانب روسيا.