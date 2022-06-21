اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:58 ص
أكرم القصاص
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هيئة الدواء توضح طرق التخلص من الأدوية غير المرغوب فيها بطريقة آمنة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:54 ص
هيئة الدواء توضح طرق التخلص من الأدوية غير المرغوب فيها بطريقة آمنة.. إنفوجراف هيئة الدواء توضح طرق التخلص من الأدوية غير المرغوب فيها

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يتساءل البعض عن الطريق الآمنة للتخلص من الأدوية لذا كشفت هيئة الدواء المصرية عن ضرورة إتباع عدد من الخطوات في هذا الصدد.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إذا لم تتوفر تعليمات في نشرة المنتج عن كيفية التخلص الآمن مـــن الأدوية غير المستخدمة في المنزل تنصح هيئة الدواء المصرية بإلقاء الأدوية في القمامة المنزلية.

وتابعت هيئة الدواء: تذكر أولا: المواد الصلبة (حبوب، كبسولات وأقراص) يجب إخـــــراجها من عبواتها الأصلية، ومزجهـــا مع بقايـا مواد غيـــر مرغوب فيها مثل القهوة. ​​

واستكملت هيئة الدواء: المـــواد الســـائلة ينبغـــي أن تســـكب على مناشـــف ورقية، ثم توضع في كيس قابل للغلق، أو علبة فارغـــة، أو حاوية أخرى؛ لمنع أي تســـريب، أو خـــروج للدواء مـــن كيـس القمامـــة، للحـــد من وقوع حوادث تســـمم للأطفال والحيوانات الأليفة.​​

وأضافت هيئة الدواء: إذا كنت تشـــك في طريقـــة التخلص الســـليم من الأدوية؛ يجـــب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.​​

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