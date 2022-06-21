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نقل معلم ومعلمة للمستشفى نتيجة الإجهاد خلال المراقبة بالإسكندرية والقليوبية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:33 م
نقل معلم ومعلمة للمستشفى نتيجة الإجهاد خلال المراقبة بالإسكندرية والقليوبية نقابة المهن التعليمية
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين فى امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبد الله رئيس الغرفة والأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطارا يفيد تعرض رئيس لجنة بمحافظة الإسكندرية لحالة إعياء شديد، وآخر يفيد تعرض ملاحظة بمحافظة القليوبية لحالة إغماء وضيق تنفس .

وأكد محمد عبد الله أن رئيس لجنة القبارى الإعدادية بنات بالإسكندرية تعرض لحالة إعياء مفاجئة أثناء المراقبة فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة، وعلى إثرها تم اصطحابه إلى مستشفى كرموز العمالى للتأمين الصحى، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى عليه، واتضح أنه يعانى من انخفاض ضغط الدم، وتلقى العلاج اللازم وانصرف مباشرة إلى مقر الاستراحة.

وأوضح رئيس غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة أنه تم تكليف النقابة الفرعية بغرب الإسكندرية بالتواصل مع المعلم والاطمئنان على صحته وإبلاغه بتمنيات النقابة العامة برئاسة خلف الزناتى نقيب معلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بالشفاء العاجل له، مضيفا أن المعلم الآن فى حالة صحية جيدة.

وأوضح عبد الله، تعرضت المعلمة أمل ( أ.ب ) بلجنة مدرسة السادات الثانوية بشبلنجة التابعة لمحافظة القليوبية، لحالة إغماء وضيق تنفس، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى الجامعة ببنها، وتلقت العلاج اللازم، ثم عادت لمقر اللجنة الامتحانية الخاصة بها لمزاولة مهام عملها مرة أخرى.


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