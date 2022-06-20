نقابة الأطباء تخاطب أطباء الزمالة لرد رسوم امتحانات دور أغسطس 2021

كتبت ـ آية دعبس

وردت إلى نقابة الأطباء العديد من شكاوى أطباء الزمالة المصرية تكليف 2020، يطالبون برد فروق الرسوم التي سددوها نظير تقدمهم لامتحانات الجزء الأول دور أغسطس 2021.

وقال الأطباء في شكاواهم، إنهم قاموا بسداد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه نظير تقدمهم لامتحانات الدور المشار إليه، ثم صدر قرار الزمالة المصرية بتخفيض هذه الرسوم إلى 300 جنيه، وأنه سيتم رد الفروق إليهم إلا أن هذا لم يحدث رغم تقديمهم العديد من الطلبات خلال 9 أشهر ماضية.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تواصل مع مسؤولي الزمالة المصرية وبحث معهم شكاوى الأطباء ووعدوا بحلها في أقرب وقت، وأكد الزيات أنه سيتابع مع إدارة الزمالة حتى يتم حل هذه المشكلة واسترداد الأطباء لمستحقاتهم المالية.

وخاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية بتفاصيل هذه المشكلة مطالباً بالتوجيه نحو سرعة رد مستحقات أطباء الزمالة تكليف 2020 المشار إليها في شكوى الأطباء.