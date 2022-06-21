نجل إيلون ماسك المتحول جنسيا يقطع علاقته بوالده.. "ديلى ميل" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قدم نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البالغ من العمر 18 عامًا وثائق للمحكمة تسعى إلى تغيير جنسه بشكل قانوني من ذكر إلى أنثى وحذف اسمه الأخير، قائلاً: "لم أعد أعيش مع والدي البيولوجي أو أرغب في أن أكون قريبًا منه بأي شكل".

وفقا لصحيفة دايلي ميل، قدم كزافييه ماسك الأوراق في محكمة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا ، في 18 أبريل ، سعيًا لأن يعرف باسم فيفيان جينا ويلسون، وأوضح المراهق المتحول جنسيًا أنهم يرغبون في أخذ اسم عائلة والدتهم لإبعادهم عن والدهم.

ووفقا للتقرير، لم يعلقوا على ما إذا كانوا يتلقون دعمًا ماليًا من والده الذي جعلته ثروته البالغة 213 مليار دولار أغنى رجل في العالم والمؤسس لشركة تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس اكس لأبحاث الفضاء.

كان ماسك متزوجًا من والدة فيفيان، المؤلفة الكندية جوستين ويلسون، من عام 2000 حتى عام 2008، ولديهما ولدين توأمين - كزافييه وجريفين - وثلاثة توائم آخرين داميان وكاي وساكسون، البالغ من العمر الآن 16 عامًا، ولديهم حضانة مشتركة للأطفال جميعهم.

وليس من الواضح ما وراء رفض كزافييه لوالده، ولم يعلق ماسك بعد ، وليس من الواضح ما إذا كان على علم بخطة كزافييه قبل تقديم وثائق المحكمة.

وأشارت دايلي ميل إنه ايلون ماسك تلقي عدد من الانتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب سلسلة من التعليقات التي وصفت بـ "رهاب المتحولين جنسيا"، حيث اشتكى من الأشخاص الذين يستخدمون الضمائر الخاصة بهم وقال إنه كان من محبي حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي أدانه مجتمع الميم بسبب مشروع القانون الذي منع المناقشة فيما يتعلق بالهوية الجنسية والمثلية الجنسية في الفصول الدراسية.