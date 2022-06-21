مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بين قريتي مستروه والمقصبة، وجرى نقل جثمان المتوفى والمصابين، لمستشفى بلطيم المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل قريتي مستروه والمقصبة على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وعدد من رجال الأمن.

وتبين مصرع أحمد عبدالستار محمود، 46 سنة، وإصابة كل من إبراهيم صابر بخت، 34 سنة، باشتباه كسر بالكاحل الأيسر، ومحمد سليمان فايز، 32 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، وحمدي أحمد محمد عطية، 51 سنة، باشتباه كسر بالكاحل الأيسر، وياسر جلال على بلح، 50 سنة، باشتباه كسر بالرسخ الأيمن، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج الازم، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.