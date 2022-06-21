مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حوادث متفرقة بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة بمصرع عبد الله عبد المنعم 30 سنة من مركز يوسف الصديق إثر صعقه بالتيار الكهربائى، فتم نقل الجثة إلى الوحدة الصحية بقرية أباظة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما أصيب مواطن إثر إصطدام موتوسيكل بعمود إنارة بالقرب من قرية قصر بياض بالطريق السياحى الفيوم –ابشواى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام .

وفى حادث ثالث أصيبت طفلة إثر سقوطها من علو بقرية بيهمو بمركز سنورس، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج .

كما أصيب مواطن بحروق من الدرجة الأولى إثر صعقه بالتيار الكهربائى فى قرية العزب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.