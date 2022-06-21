اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حوادث متفرقة بالفيوم

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:32 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حوادث متفرقة بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى مواطن بالفيوم مصرعه صعقا بالكهرباء وأصيب 3 آخرين فى حوادث متفرقة، وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفيات وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.
 
تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة بمصرع عبد الله عبد المنعم 30 سنة من مركز يوسف الصديق إثر صعقه بالتيار الكهربائى، فتم نقل الجثة إلى الوحدة الصحية بقرية أباظة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كما أصيب مواطن إثر إصطدام موتوسيكل بعمود إنارة بالقرب من قرية قصر بياض بالطريق السياحى الفيوم –ابشواى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام .
 
وفى حادث ثالث أصيبت طفلة إثر سقوطها من علو بقرية بيهمو بمركز سنورس، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج .
 
كما أصيب مواطن بحروق من الدرجة الأولى إثر صعقه بالتيار الكهربائى فى قرية العزب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

مصرع طفل تعرض للغرق بإحدى الترع في العياط

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:36 م

مصرع شخص وفقدان 3 آخرين إثر انهيار أرضي بالهند

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:02 م

بسبب 20 جنيها.. مصرع عامل على يد جاره في الدقهلية (فيديو وصور)

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:41 م

مصرع عامل سقطت عليه كبشة لودر أثناء إصلاحه فى المنوفية

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:32 م

ارتفاع عدد وفيات تصادم الإسماعيلية لـ3 بعد مصرع رئيس لجنة أزهرية متأثرا بإصابته

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:26 م

تفاصيل مصرع طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة قبل دخول الامتحان.. لايف

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة