مركز "مسام" يعلن انتزاع 4196 لغما من اليمن خلال شهر يونيو

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أعلن مشروع مركز "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزاع 1423 لغما زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية، في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الثالث من يونيو الجاري.

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، - أن الألغام المنزوعة منها 19 لغما مضادا للأفراد، و 316 لغما مضادا للدبابات، و1087 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ويرتفع عدد الألغام التي نزعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 4 آلاف و196 لغما، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 346 ألفا و570 لغما زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.