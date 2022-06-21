اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مركز "مسام" يعلن انتزاع 4196 لغما من اليمن خلال شهر يونيو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:00 ص
مركز "مسام" يعلن انتزاع 4196 لغما من اليمن خلال شهر يونيو اليمن -ارشيفية
أ ش أ

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أعلن مشروع مركز "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزاع 1423 لغما زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية، في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الثالث من يونيو الجاري.
 
وذكر المركز - في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، - أن الألغام المنزوعة منها 19 لغما مضادا للأفراد، و 316 لغما مضادا للدبابات، و1087 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
 
ويرتفع عدد الألغام التي نزعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 4 آلاف و196 لغما، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 346 ألفا و570 لغما زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

الاراضى اليمنية

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