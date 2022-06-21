مدينة الأقصر تحيل 22 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة تفتيشية مكونة من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية وشئون العاملين ، للمرور على الإدارات والأحياء والهيئات والوحدات الصحية التابعة لبندر الأقصر، لمتابعة سير العمل بالوحدات الإدارية وتقديم الخدمات للجمهور، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة مدى الانضباط الإداري وانتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية والتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

واستهدفت الحملة رئاسة حي شمال وحملة المعدات الثقيلة وحمام السباحة الأوليمبي والوحدة الصحية خلف المركز الحضري للمرأة بمنطقة الكرنك، حيث تمت مراجعة دفاتر سجل الحضور والإنصراف بكافة الإدارات الخدمية المعنية والتابعة لمدينة الأقصر ، وكانت نتيجة المرور انضباط العمل في كل من حمام السباحة الأوليمبي ورئاسة حي شمال وحملة المعدات الثقيلة، وتغيب عدد 22 من العاملين بالوحدة الصحية بدون سند قانوني، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق.

وأكد اللواء على الشرابي، على استمرارية أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة انتظام العمل داخل المصالح الحكومية، حيث شارك في الحملة عبد الحميد الكيلاني مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وياسر فتحي مدير الشؤون القانونية، وعبد الفتاح سعدي وكيل إدارة شؤون العاملين.



مدينة الأقصر تحيل 22 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل (1)



مدينة الأقصر تحيل 22 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل (2)



مدينة الأقصر تحيل 22 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل (3)



مدينة الأقصر تحيل 22 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل (4)



مدينة الأقصر تحيل 22 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل (5)



