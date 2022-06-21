محافظ قنا يعلن انتهاء تنفيذ 85% من أعمال تمهيد الطرق بمدينة الأمل بنجع حمادى

قنا -صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا الانتهاء من تمهيد الطرق فى 7 من 9 مجاورات بمدينة الأمل بنجع حمادى، حيث تم تمهيد 25.5 كم من إجمالى 30 كم، بالطرق المخططة بالمدينة بنسبة تنفيذ بلغت 85%، وجارى تمهيد الطرق المتبقية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها محافظ قنا لمدينة الأمل، في إطار متابعتة أعمال تمهيد الطرق والاطمئنان على معدلات التنفيذ، رافقه المهندس محسن زهران، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزاة الكهرباء، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس مجدى أيوب، مدير عام رى غرب قنا، و عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومهندسى الهيئة العربية للتصنيع، الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال تمهيد الطرق، ومسئولى شركة الغاز.

وكلف محافظ قنا، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بالتنسيق مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لبدء إجراءات طرح أعمال توصيل مرفقىّ المياه والصرف الصحى بالمجاورات التى تم الانتهاء من تمهيد الطرق بها، مشيرا إلى أنه عقب ذلك سيتم البدء فى أعمال توصيل خطوط الغاز وكابلات الكهرباء والاتصالات تمهيدا لبدء أعمال الرصف، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع بذلت جهدا كبيرا من خلال تكثيف المعدات وورديات العمل، لإنجاز أعمال تمهيد الطرق بالدقة المطلوبة فى وقت قياسى

وقال الداودى، إن مدينة الأمل حلم إنتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما ، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الحلم ، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة ، تضم بنية تحتية متطورة ، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، مضيفا أن مشروع مدينة الأمل يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من سيادته ، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الانتهاء من اعمال البنية التحتية فى أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية.

يُذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 متر، لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية ، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية ( تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).



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