محافظ قنا يزور فتاة دار رعاية أيتام بمنزل الزوجية.. صور

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا زيارة لمنزل الفتاة فاطمة، إحدى فتيات دار رعاية الأيتام، والتى تزوجت خلال شهر مايو الماضى وكان محافظ قنا شاهدا على عقد القران وحاضرا لحفل زفافها.

رافق المحافظ حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى .

جدد محافظ قنا تهنئته للفتاة بمناسبة زواجها، مؤكدا لها أنه بمثابة والدها، وحريص على تلبية احتياجاتها، والعمل على راحتها هى وجميع إخوتها اللائى تزوجن خلال الشهور الماضية .