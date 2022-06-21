محافظ سوهاج: 114 مشروعا تخدم 23 قرية و142 تابعا بمركز المراغة ضمن "حياة كريمة"

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، بقرية " بهاليل الجزيرة " بمركز المراغة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالمشروعات، بحضور ، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المركز الصحي بقرية البهاليل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 35%، كما تابع مشروع الصرف الصحي، وتفقد أعمال شبكات الانحدار بنجع العبادلة، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 70%، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، وكذا الالتزام بجميع معايير السلامة الصحة المهنية للعاملين بكافة المشروعات.

ويذكر أن عدد القرى المدرجة بخطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بالمراغة يبلغ 23 قرية و 142 تابع، بإجمالي عدد مشروعات 114 مشروعا، تم البدء فيها جميعا بنسب تنفيذ متفاوتة منها "21 مشروعا بقطاع مياه الشرب، و17 مشروعا للصرف الصحي، و28 مشروعا للصحة، و5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، و5 مشروعات بقطاع الزراعة، و6 مشروعات للشباب والرياضة، و23 مشروعا بقطاع الكهرباء، و5 مشروعات بقطاع الطرق، و4 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعى.



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة







المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة



المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمراغة