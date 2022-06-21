محافظ المنيا يتفقد أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة ومنفذ بيع السلع بأسعار

المنيا - حسن عبد الغفار

أجري اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والخدمات العامة بمركز سمالوط ، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير السيدة العذراء بجبل الطير وذلك بحضور ، أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة.

أكد المحافظ، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري، مشيراً الى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ الاعمال التي تم الانتهاء منها تمهيدا لافتتاح المسار، حيث شملت الاعمال تطوير ورصف المدخل الرئيسي للمنطقة، والاستراحة، والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير. كما وجه رئيس الوحدة المحلية بالاهتمام بالحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق، ورفع وإزالة أي مخلفات وإشغالات على جانبي الطريق.

كما تفقد المحافظ خلال جولته، منفذ بيع السلع والمواد الغذائية بمدينة سمالوط، لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين والذي يستمر حتى نهاية العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

واطمأن المحافظ، على مدى توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنفذ، بالإضافة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى ان الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار، كما وجه مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف الحملات الرقابية وخاصة في القرى.



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (1)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (2)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (3)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (4)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (5)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (6)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (7)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (8)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (9)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (10)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (11)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (12)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (13)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (14)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (15)



محافظ المنيا بجولة تفقدية بسمالوط (16)