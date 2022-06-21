محافظ الشرقية: 19 مشروعا خدميا وتنمويا بكفر صقر بتكلفة مليار و341 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 19 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة أولاد صقر بقطاعات (الصرف الصحي – الصحة – الطرق - الأبنية التعليمية) وبتكلفة مالية بلغت مليار و341 مليون و837 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أنه جار تنفيذ 12 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت مليار و277 مليون و525 ألف جنيه، شملت تنفيذ الآتى:

- الانتهاء من أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل ( عزبة صادق ودرويش ) بتكلفة مالية 196 مليون و500 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجار تنفيذ أعمال التسليم الابتدائي .

- مشروع صرف صحي متكامل بكفر الشوافين بتكلفة مالية 87 مليون و595 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98% .

- مشروع صرف صحي متكامل برقيتي منشأة ناصر والسادات بتكلفة مالية 63 مليون و44 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 97% .

- مشروع صرف صحي بقرية بني منصور بتكلفة مالية بلغت 210 مليون و 280 ألف جنيه حيث نسبة التنفيذ 84%

- مشروع صرف صحي بقريتي سعادة والدرديري بتكلفة مالية 76 مليون و 900 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 98% .

- مشروع صرف صحي أبو عوينات وكتلة سكنية 1 بتكلفة مالية 61 مليون و 100 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 97%

- مشروع إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بقري ( طاحون – الفرايحة – الغانية - عزبة طاحون) بتكلفة مالية 135 مليون و 900 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 85% .

- مشروع إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بقري ( إبراهيم حسن – المنشر – الطلمبات – القصبي ) بتكلفة مالية 74 مليون و 900 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 91% .

- مشروع إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بقريتي ( بني عبس – عزبة الشعراء ) بتكلفة مالية 40 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 10% .

- مشروع إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بقريتي ( منشأة الأمير – عزبة السوالمة ) بتكلفة مالية 60 مليون و 600 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 52% .

- مشروع إنشاء محطة معالجة كفر الفرايحة بطاقة تصميمية 5 الاف م3/اليوم بتكلفة مالية 127 مليون و 476 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 24% .

- مشروع إنشاء محطة معالجة القصاصين بطاقة تصميمية 7.5 الف م3/اليوم بتكلفة مالية 143 مليون و 220 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 53% .

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار استكمال أعمال إنشاء مستشفى أولاد صقر المركزي بتكلفة 14 مليون و 350 ألف جنيه، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين على المنشآت الصحية.

ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، أشار محافظ الشرقية إلى أنه جار تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مالية بلغت 33 مليون و 502 ألف جنيه شملت تنفيذ الآتى:

- أعمال تغطية طريق قاصين الأزهار / الفرايحة بطول 2 كم وبتكلفة مالية 10 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 20 %

- إنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة علي ترعة حانوت بتكلفة 3 مليون و 156 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 5 %

- استكمال أعمال الرصف وحائط ساند بطريق أولاد صقر / صان الحجر بطول 2 كم وبتكلفة 20 مليون و 346 ألف جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 33 فصل جديد وبتكلفة مالية بلغت 16 مليون و460 ألف جنيه، شملت الآتى:

- إنشاء جديد لمدرسة القليني للتعليم الاساسي لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الهجارسة الثانوية لإضافة 12 فصلا جديدا وبتكلفة 6 ملايين جنيه.

وإحلال جزئي لـ10 فصول بمدرسة جزيرة الشافعي الابتدائية بتكلفة مالية 3 ملايين و160 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.