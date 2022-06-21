محافظ الشرقية يشهد ورشة عمل تطبيق منظومة المرتبات PAY ROLL للعاملين بالدولة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الإستفادة من منظومة التحول الرقمي كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور ، لافتاً إلى أن المحافظات حققت تقدماً كبيراً في تطبيق منظومة التحول الرقمي والذي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد ويساعد على تحقيق الحوكمه وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقه مميزه و بسهوله ويسر.

جاء ذلك خلال مشاركته ورشة عمل حول تطبيق منظومة المرتبات PAY ROLL للعاملين بالدولة ، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام ، و عاطف عبد المقصود مدير المديرية المالية ، ورؤساء القطاعات الحسابية بالجهاز الإداري ، ومديرو أقسام المهيات والإستحقاقات والمراجعة ، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

بدأت ورشة العمل باستعراض وتعريف نظام ميكنة رواتب العاملين PAY ROLL ، وتمت الإشارة إلى أن المنظومة الجديدة عبارة عن نظام مميكن للمرتبات والمدفوعات الخاصة بالعاملين تهدف إلى إحكام الرقابة علي بنود الصرف فيما يخص مصروفات الباب الأول وتحقيق المرونة والسهولة في التطبيق وبناء قاعدة بيانات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتوحيد إجراءات إحتساب الإستقطاعات ( ضريبة كسب العمل والتأمينات) وكذلك تسهم في تعزيز رقابة الجهات الإدارية علي الإعتمادات المالية المقررة للأجور.

ومن جانبه أوضح مدير المديرية المالية أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإنتهاء من تفعيل منظومة المرتبات PAY ROLL قبل نهاية العام الحالي ، قامت وزارة المالية بخطي متلاحقة نحو الإصلاح الإقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التي تؤدي إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الإقتصادي بوضع الخطط الإستراتيجية والتي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونياً وفقاً للمعايير الدولية من نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة تساعد على حصر جميع العاملين بالجهاز الإداري وحساب مرتبات العامين بالدولة بشكل موحد وسهولة في إجراءات إعداد المرتبات والمساهمة في تحقيق الشمول المالي .