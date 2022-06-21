لمتبعى الحميات الغذائية فواكه مهمة لصحتك

فاطمة ياسر

التخلص من الوزن الزائد يعد من الحيل التي يجب القيام بها بشكل دائم للحصول علي جسم مشدود ورشيق، وصحي، فعند اتباع الحميات الغذائية الهادفة يجب عليك التعرف على أفضل وأهم الحيل الغذائية التي لا غني عنها لإمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية المهمة.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "Everydayhealth" أبرز وأهم الفواكه التي ينصح بتناولها بكثرة خلال اتباعك للحميات الغذائية المختلفة، ومنها:

-التفاح

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، التي تساعد في الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، وتقلل من حدة الشعور بالجوع، كما أنه قليل السعرات الحرارية ، ولذا فهو يعد من الأطعمة الجيدة خلال اتباعك للحميات الغذائية المختلفة والمهمة للصحة العامة، ولذا يمكنك تناول التفاح المضاف إليه الزبادي، والشوفان للحصول علي وجبة غذائية كاملة.

-التوت

له مذاق خاص ومميز، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة للتخلص من الوزن الزائد، فهو يزيد من شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا فتناولك له يعد خيارا رائعا إذا كنت متبع حمية غذائية مميزة وهادفة للقضاء علي الوزن الزائد.

-البرتقال

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وفيتامين سي، ولذا فتناولك له يعد حيلة غذائية رائعة تساهم بشكل كبير في تقليل الوزن الزائد، وأيضا تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض لأي مشاكل صحية.