للرجال .. 5 عادات غذائية يجب اتباعها في منتصف العمر للحفاظ على صحتك

كتبت ميرفت رشاد

مع تقدمنا ​​في السن، قد نتعرض للعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة ومشاكل القلب، للحفاظ على نمط حياة صحي خالية من الأمراض، يجب عليك اتخاذ خيارات وتغييرات في نظامك الغذائي الغني بالمغذيات واختيار المزيد من التمارين والفحوصات الصحية المنتظمة، لمساعدتك في النصف الباقي من رحلتك خلال الحياة ، هذه هي التغييرات الخمسة التي يمكنك تنفيذها في النظام الغذائي ، كما يرى اختصاصي التغذية فيدي تشاولا، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

1. أدخل الخضراوات الملونة إلى نظامك:

الخضار الورقية الخضراء غنية بالمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في تعزيز صحة الخلايا ومنع تلف الحمض النووي، الخضار مثل السبانخ والبطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم الذي يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الخضروات ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والفلفل الحلو غنية بفيتامين C الذي يساعد في تقليل مخاطر تضخم البروستاتا.

2. تناول الفاكهة:



بشكل عام ، تعتبر الفاكهة مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ثبت أن التوت يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ووجد أن الكرز يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا، كما أن الفواكه منخفضة الدهون ، لذا لا تضيف سعرات حرارية غير ضرورية إلى جسمك، يمكنك أيضًا اختيار شرب كوب من عصير الحمضيات.

3. شرب الماء بانتظام

تتكون المفاصل من 80٪ من الماء ، ومع تقدمك في العمر ، يقل الماء الموجود في المفاصل مما يؤدي إلى انخفاض قدرة المفاصل على امتصاص الصدمات والألم، شرب الكثير من الماء يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ، وتنظيم درجة حرارة الجسم ، وتحسين الهضم، قلل من تناول المشروبات المضاف إليها السكر والملح.

4. اختر اللحوم الخالية من الدهون



اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج غنية بالبروتين وفيتامين ب والسيلينيوم وقليلة الدهون، تساعد اللحوم الخالية من الدهون في تقوية جهاز المناعة وتمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا، تعتبر الأسماك والبيض والديك الرومي أيضًا بدائل جيدة للحوم الحمراء، تحتوي اللحوم الحمراء على الدهون المشبعة وتعزز إنتاج هرمون التستوستيرون.

5. الحد من تناول السكر



قلل من تناول الطعام الذي يحتوي على السكر المضاف مثل الكعك والمعجنات والفطائر، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وليست جيدة لضغط الدم، ثبت أن الكحول يضر بالكبد ، ويزيد من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون.