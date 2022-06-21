كشف هوية شاب عثر على جثته أسفل شجرة بالطريق العام في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

توصلت الأجهزة الأمنية بقسم ثانٍ الإسماعيلية إلي هوية صاحب الجثة التي عثر عليها صباح اليوم وهي لشاب مقتول في الثلاثينات من عمرة داخل جوال، تحت شجرة بطريق منطقة الكيلو 2، بمدينة الإسماعيلية، واتضح الجثة لشاب يدعي محمد وجدي، 31 عامًا، مهنته في البطاقة سائق، ومسجل خطر، ومطلوب في 18 قضية متنوعة، مقيم في شارع المستشفي بحي ثانٍ الإسماعيلية.

كان قد عثر الأهالي صباح اليوم علي جثمان شاب بالطريق العام، وعلي الفور انتقل رجال المباحث المباحث إلي مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم معاينة الجثمان، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد إبراهيم سعودي، مأمور قسم ثانٍ الإسماعيلية، يفيد بعثور الأهالي علي جثة شاب عمره 31 عامًا، مسجل خطر به طعنه باليد، ومقتول وموضوع داخل جوال، تحت شجرة بطريق منطقة الكيلو 2، بمدينة الإسماعيلية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث المباحث إلي مكان الواقعة.