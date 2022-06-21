عواصف ليلية قوية تسبب دمارا واسعا وسط وشرق التشيك

براغ (أ ش أ)

أعلنت التشيك، اليوم الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائى عن عشرات الآلاف من المنازل، وحدوث دمار واسع، جراء عواصف ليلية قوية ضربت وسط وشرق البلاد.

وذكر راديو "براغ الدولى" أن الرياح القوية والأمطار الموسمية عصفت بمناطق "بوهيميا الوسطى" و"باردوبيتسه" و"أولوموك" و"فيسوكينا" وتسببت في تدمير أسقف المنازل وسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء وانقطاع التيار عن أكثر من 70 ألف منزل.

وأوضحت التشيك أن عمليات إزالة آثار الدمار الناجمة عن العواصف الليلية جارية منذ صباح اليوم، مضيفة أن التيار الكهربي لا يزال غائبا عن 4800 منزل، وأن حركة المرور لا تزال متأثرة في بعض المناطق بسبب سقوط الأشجار.