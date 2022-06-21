اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:24 م
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عاطل يقتل صديقه لسرقة سيارته فى المنوفية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 07:40 م
عاطل يقتل صديقه لسرقة سيارته فى المنوفية إسعاف -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من كشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتول بمنطقة الخطاطبة، التابعة لمركز السادات التابع لمحافظة المنوفية.
 
ووفق التحريات، فإن صديق المجنى عليه استدرجه إلى منطقة الخطاطبة، إحدى قرى مركز السادات التابع لمحافظة المنوفية، بصحبة شخص آخر ساعده في ارتكاب الواقعة، ليضعوا له مخدرًا في مشروب طلبا منه تناوله، ثم عاجلاه بضربة على رأسه، تسببت في مصرعه، قاصدين من ذلك سرقة سيارة ربع نقل تخص المجني عليه، التي هي مصدر رزقه وأسرته.
 
وأفادت التحريات أن المتهمين فرا مستقلين سيارة إلى أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، وتتبع خط سير المتهمين، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما وفق التحقيقات الأولية بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بصحتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

مركز السادات

عاطل يقتل صديقة



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