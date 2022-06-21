طنطا الاقتصادية تؤجل محاكمة طالب متهم بابتزاز فتاة مصابة بالسرطان لـ28 يونيو

الغربية محمد طارق

قررت اليوم محكمة طنطا الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، تأجيل محاكمة طالب جامعي والمتهم فيها بابتزاز معلمة في وزارة التربية والتعليم، وابنتيها "مريم" طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان، و"دعاء" طالبة جامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية، عقدت برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال الحداد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الحليم، ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، نظرت القضية والتي تحمل رقم 12 لسنة 2022 مركز تلا، في محافظة المنوفية، وقررت تأجيل القضية إلى 28 يونيو الجاري للنطق بالحكم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حررت " أمنية ال " مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرا تتهم فيه " أحمد . خ . س، طالب جامعي"، بابتزازها وابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهم والتشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع تهاجم الأسرة أيضًا.