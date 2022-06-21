ضوابط إنشاء شوادر اللحوم والأضاحى.. انفوجراف

مع اقتراب عيد الأضحى، تنتشر شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية وكذلك شوادر بيع اللحوم، ولإنشاء هذه الشوادر هناك عدد من الضوابط نعرضها فى النقاط التالية.
1- ممنوع إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق.
2- يمكن إقامتها داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.
3- تحصيل من 3 ل10 ألاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.
4- قرار المنع يهدف إلى تلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.
5- القرار والغرامات تطبق على الجمعيات أيضا.
تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى .
لحوم الاضاحى
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