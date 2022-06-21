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ضوابط إنشاء شوادر اللحوم والأضاحى.. انفوجراف

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:25 ص
ضوابط إنشاء شوادر اللحوم والأضاحى.. انفوجراف خراف الأضاحى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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مع اقتراب عيد الأضحى، تنتشر شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية وكذلك شوادر بيع اللحوم، ولإنشاء هذه الشوادر هناك عدد من الضوابط نعرضها فى النقاط التالية. 
 
1- ممنوع إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق.
 
2- يمكن إقامتها داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.
 
3- تحصيل من 3 ل10 ألاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.
 
4- قرار المنع يهدف إلى تلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.
 
5- القرار والغرامات تطبق على الجمعيات أيضا.
 
تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى .
 
لحوم الاضاحى
لحوم الاضاحى
 

شوادر اللحوم

شوادر بيع الأضاحى

الاضاحي

شوادر الأضاحي

عيد الاضحى



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