ضوابط إنشاء شوادر اللحوم والأضاحى.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

مع اقتراب عيد الأضحى ، تنتشر شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية وكذلك شوادر بيع اللحوم، ولإنشاء هذه الشوادر هناك عدد من الضوابط نعرضها فى النقاط التالية.

1- ممنوع إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق.

2- يمكن إقامتها داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

3- تحصيل من 3 ل10 ألاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.

4- قرار المنع يهدف إلى تلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.

5- القرار والغرامات تطبق على الجمعيات أيضا.

تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى .