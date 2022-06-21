شقيقان يقتلان شخصا بسبب الخلاف على المخدرات بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (196) قطعة سلاح نارى، و(221) قضية مخدرات، وتنفيذ (87165) حكما قضائيا متنوعا.

وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 20 متهم " لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (7232) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع منظفات صناعية ، كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعثر بداخل المخزن على (2,800 طن صابون سائل معبأ فى عبوات - 2400 عبوة صابون سائل منتج نهائى- 700 زجاجة مزيب للدهون - 40 كيلو جرام مسحوق غسيل- 150 كيلو جرام ملح مخصص للأغراض الصناعية- 600 لتر مياه تُستخدم فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- عدد من أدوات التصنيع). بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص, وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة دائرة القسم) بأنها أثناء قيامها بسحب مبلغ مالى من ماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك بدائرة قسم شرطة الزيتون حدث عطل بالماكينة وتم سحب الكارت بداخلها، وأثناء ذلك حضر أحد الأشخاص، وقرر لها بأنه فنى صيانة أجهزة الصراف الآلى وطلب منها الرقم السرى الخاص بالكارت بدعوى مساعدتها فى إعادته إلا أنه أوهمها بعدم تمكنه من إخراج الكارت الخاص بها وإكتشفت عقب ذلك الإستيلاء على (مبلغ مالى من الحساب الخاص بها).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها ( فنى صيانة ماكينات الصراف الآلى التابعة لذات البنك ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه حال قيامه بعمل صيانة لماكينة الصراف الآلى طلبت منه المُبلغة معاونتها فى إسترداد الكارت إلا أنه تمكن من مغافلتها والإستيلاء على الكارت، ثم توجه لماكينة أخرى وتمكن من سحب المبلغ المالى المشار إليه، والتخلص من الكارت بإلقائه بالطريق العام.

تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم، وإتهمته بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وتلقى قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (أحد الأشخاص ، مقيم بالشرقية) أن (شقيقه "له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، يعمل حارس خصوصى بأحد العقارات "تحت الإنشاء") تغيب وأغلق هاتفه المحمول ولدى توجه المُبلغ لمحل عمله عُثر على جثة شقيقه مُسجاة بأرضية إحدى الشقق الكائنة بالعقار محل عمله وعدم تواجد سيارته وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، كما عُثر بجوار الجثة على (35 جراما لمخدر الهيروين - 5 جرامات لمخدر الكريستال - ميزان حساس - مبلغ مالى) .

تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، وشقيقه مقيمان بمحافظة بنى سويف ولهما محل إقامة آخر بالجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على تجارة المواد المخدرة، قاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه" كان بحوزة أحدهما مما أدى إلى إصابته التى أودت بحايته، كما أقرا باستيلائهما على (هاتف وسيارة المجنى عليه) ولاذا بالهرب وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة وكذا مبلغ مالى، وقررا أنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، فتم حبس المتهمين.

وقامت مديرية أمن الأقصر بتنظيم زيارة إلى أحد المستشفيات بالأقصر للأطفال المرضى، حيث تم إنشاء مدرسة مرورية للأطفال وعدد من ألعاب السيارات والدراجات النارية بحضور عدد من الضباط بالمديرية .