اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

شاب ينهى حياته بعيار نارى فى المعصرة .. والأمن يحقق

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:49 م
شاب ينهى حياته بعيار نارى فى المعصرة .. والأمن يحقق اسعاف-أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى شاب فى العقد الثالث من عمره حياته بإطلاق النار على نفسه من طبنجة، بسبب مروره بأزمة نفسية فى المعصرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره، إثر إصابته بطلق ناري، وبجواره سلاح ناري "طبنجة"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفى والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بسبب مروره بحاله نفسية، وقام بإطلاق عيار ناري على نفسه من طبنجة فسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

شاب اطلق النار على نفسه

اخبار الحوادث

اخبار المحاكم

جريمة قتل

أزمة نفسية



الموضوعات المتعلقة

"اقتلنى شكرا" دول تجيز الانتحار القانونى لإنهاء معاناة وآلام المرضى.. ماريو الإيطالى ينتحر بمساعدة أسرته والأطباء بعد إصابته بالشلل.. كبسولة الموت الأكثر شيوعا فى سويسرا وإسبانيا توافق على تقنينه

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:00 ص

النيابة تكشف تفاصيل مقتل 3 أطفال على يد والدتهم بالدقهلية.. التحقيقات: المتهمة ذبحتهم بعد تعرضها للاكتئاب.. والمعاينة: الكاميرات سجلت محاولة الأم للانتحار.. وتعترف بتنفيذ الجريمة بعد انفرادها بالأطفال

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:19 م

تفاصيل العثور على 3 أطفال مذبوحين بالدقهلية والأم تحاول الانتحار أمام جرار.. فيديو

الإثنين، 30 مايو 2022 03:22 م

ما لا تعرفه عن رئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن "أبوها انتحر"

الأحد، 22 مايو 2022 09:05 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة