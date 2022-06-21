شاب ينهى حياته بعيار نارى فى المعصرة .. والأمن يحقق

كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

أنهى شاب فى العقد الثالث من عمره حياته بإطلاق النار على نفسه من طبنجة، بسبب مروره بأزمة نفسية فى المعصرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره، إثر إصابته بطلق ناري، وبجواره سلاح ناري "طبنجة"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفى والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بسبب مروره بحاله نفسية، وقام بإطلاق عيار ناري على نفسه من طبنجة فسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.