وقال مورافيتسكي - حسبما ذكرت راديو بولندا اليوم الثلاثاء، إنه بعد المحادثات التي أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، وقادة الدول الأعضاء الرئيسية في الكتلة، فإنه واثق من أن أوكرانيا لديها فرصة للحصول على وضع المرشح.

وأضاف "أوكرانيا بحاجة إلى هذا الأمل في أنها ذات يوم، في المستقبل غير البعيد، ستتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

ولفت مورافيتسكي إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي من المقرر عقدها بعد غد الخميس ستركز أيضا على الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي، منوها إلى أن الحبوب الأوكرانية بحاجة إلى أن يتم تصديرها إلى العالم لمنع الموجة الكبيرة المحتملة من الهجرة القادمة من المناطق التي ستعاني من نقص الحبوب والجوع.



