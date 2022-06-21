رئيس نظافة القاهرة يكشف استعدادات الهيئة لمواجهة مخلفات الأضاحى.. لايف

كتب سيد الخلفاوى

كشف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، عن خطة الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى ان الهيئة الغت جميع الإجازات للعاملين خلال العيد، لرفع مخلفات الأضاحى.

وناشد رئيس هيئة نظافة القاهرة، ل اليوم السابع، المواطنين بالابلاغ عن اى تراكمات، مشيرا الى أن هناك رقم خط ساخن ويمكن الشكوى على الخط الساخن رقم 15264، و هناك موازنة من الدولة تصرف لشركات النظافة، مناشدا سكان القاهرة بضرورة الإبلاغ عن تحصيل أي مبالغ نقدية من المتعهدين، وهذه الأرقام للشكاوى، وهي 15264، و29223410، و26843759.

وأوضح الشرشابى، أن الهيئة تسعى لتعميم الجمع السكنى بنسبة 100% مما ينعكس على ظاهرة الفرز في الشوارع، أو إلقاء المخلفات بالشوارع، لافتا إلى أن هناك شركات تعمل على تدوير مخلفات الهدم وتحويلها لبلدورات وانتر لوك.