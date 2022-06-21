اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يعلن الانتهاء من تأسيس مكتبة مركز اللغات والترجمة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:37 م
رئيس جامعة بنى سويف يعلن الانتهاء من تأسيس مكتبة مركز اللغات والترجمة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الانتهاء من تأسيس مكتبة مركز اللغات والترجمة، وتزويدها بعدد 100 كتاب من الدار المصرية اللبنانية، وعدد 198 كتاباً من الهيئة المصرية للكتاب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة التخصصية، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور شريف الجيار مدير المركز، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

 

كما استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال أكاديمية داخل المركز والتي تضمنت الانتهاء من دورات اللغة الفرنسية ضمن الدورات الممهدة للحصول على شهادة دبلومة دراسات اللغة الفرنسية لطلاب كليتي الآداب والتربية، وتفعيل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج " تنمية مهارات اللغات" وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والتعليم العالي.

 

ووافق الاجتماع على ترشيح عدد من الكوادر المتميزة من المتخصصين في اللغات المتنوعة للتعاون مع المركز القومي للترجمة، كما تمت الموافقة على تنظيم المؤتمر السنوي الأول لمركز اللغات والترجمة تحت عنوان" آفاق الترجمة من آداب الشرق الأقصى وإليها" وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة العديد من دول شرق آسيا.


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تأسيس مكتبة مركز اللغات والترجمة

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