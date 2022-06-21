حملات نظافة وتجميل ورفع إشغالات ورفع كفاءة إنارة عامة بقرى ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة، بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، مسح وتمهيد ورفع كفاءة النظافة العامة، ورش وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع الرئيسية، والطريق العام، ومداخل ومخارج المدينة، ومازال العمل مستمراً على مدار الساعة، بالإضافة إلى التواجد المستمر في الشوارع.

وأشرفَ اللواء عبدالغفار عبدالرحمن الديب، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، علي سير العمل بمنظومة النظافة، واستمرار أعمال تكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين، والاهتمام بالنظافة العامة داخل مناطق المدينة المختلفة، من خلال رفع القمامة من المنبع والمتولد اليومي، ونقلها للمقلب الرئيسي، والتخلص منها بكافة المناطق والشوارع والميادين بالمدينة، بالإضافة إلى رش الطرق وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، و نظافة الشوارع والطرق، وازالة كافة أنواع التراكمات والأتربة، والمخلفات، وإزالة المتولد اليومى من القمامة أولاً بأول .

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب، و متابعة تسليك، بقرية القن، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار بقرى الورق، والروضة، والبلاصي.

كما أشرفَ فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتقليم الأشجار بطريق ميت الديبه، ودهان جميع مداخل قرية شباس عمير، وأعمدة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، و متابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والطريق العام، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات، والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بدء اللمسات النهائية لأعمال التجميل، وطلاء البلدورات، ورفع كفاءة الشوارع والمداخل بشارع "الشركات"، ومتابعة سير العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، وخطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق، مسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية تنسيقا مع جهاز النظافة والتجميل، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ومتابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة بالإضافة الى استمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق ، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، والقيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين، وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط، وخاصة الوحدات الصحية، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

وأشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الحملات الموسعة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال رفع كفاءة، وصيانة منظومة الإنارة العامة بالرافد الدولي، وشد الأسلاك المتدلية، وتركيب عوازل لتحسين مستوى الإنارة العامة بالطرق الرئيسية، ومسح طريق "الفؤادية" باب الستين بالجليدر، ورفع ناتج تطهير والمخلفات الزراعية في الحال باللوادر والمقاطير الزراعيه، لتوسعة الطرق ورفع كفاءتها، و كنس الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة، وتحميلها إلى المقالب العمومية، ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الأرصفة، ووجهات المحلات التجارية، لتيسير حركة المرور بالشوارع ومداخل المدينة، وعدم تكدس السيارات بالمناطق الحيوية، وضبط التكاتك المخالفة، والتحفظ على مكبرات الصوت، ومتابعة انتظام سير العمل بمجمع المواقف، وتوفير السيارات و الميكروباصات والأتوبيسات بجميع الخطوط، مع استمرار المتابعة وعدم وجود أي معوقات

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكثيف أعمال النظافة أمام مقار اللجان الامتحانية، ورفع أي مخلفات بالشوارع المؤدية للجان، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لتوفير مناخ مناسب لطلبة الثانوية العامة، والحفاظ على المظهر العام، ورفع الإشغالات حول محيط لجان الثانوية العامة بدائرة مركز بيلا،، بالإضافة إلي رفع المخلفات الصلبة المحيطة بالمكان، وعدم السماح للسيارات بالوقوف أمام المدارس، التي سيعقد بها لجان الثانوية العامة، و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا،حملات نظافة موسعة، شملت رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة، وتفريغ حاويات القمامة، ورش الشوارع بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، والاستراحات بمختلف قطاعات المدينة، بجانب حملات النظافة الدورية، فضلاً عن استمرار حملات صيانة الكهرباء والكشافات، وتركيب واستبدال لمبات، واستكمال أعمال صيانة الأعمدة والأسلاك، وصيانة أعمدة الكهرباء، وتركيب كشافات جديدة بقرية "حاذق"، ومتابعة إصلاح خط مياه 4 بوصة بناحية "الشراقوة" بقرية "الشطوط"، والتأكد من انتهاء الأعمال وعودة المياه لأهالي الشراقوة، و تم الانتهاء من صيانة الأعمدة بحي أبو غنام، والقشلان، وأبو رخا، وشوارع الأهرام، والجمهورية، وعين شمس، وخلف مسجد الدميري، و تمهيد وتسوية طريق "بيلا - المنصورة" بالجليدر، وتم رفع جميع الحاويات بشوارع المدينة، وأماكن تراكمات القمامة، حفاظا على نظافة الشوارع.

وأشرفَ اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى، وتشغيل معدة كنس الأتربة بشوارع المدينة، وضرورة بذل أقصى الجهود على ظهور المدينة بالشكل اللائق.



تقليم الأشجار



رفع المخلفات



رفع كفاءة الإنارة



كنس الشوارع ببقلين



كنس الشوارع بدسوق



كنس الشوارع