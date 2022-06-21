حملات تفتيشية لضبط المخالفات والمرور على محلات الجزارة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، اليوم الثلاثاء، حملة بيئية وتفتيشية مكثفة نظمتها إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدى بكل حسم لكل مظاهر التشوه البصرى والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وخرجت الحملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، من أجل التنسيق المستمر بين المدينة والمديرية لتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والهايبر ماركت، وبالتنسيق أيضا مع شرطة البيئة والمسطحات تحت إشراف المقدم عبد الحميد فرحات مدير الإدارة.

واستهدفت الحملة الشوارع الآتية:- (شارع أحمد عرابى: وتمت إزالة عدد 6 مخالفات وتم التنبيه على أصحاب الخيول بعدم عودة الخيول مرة أخرى إلى الشارع العام ورفع الروث من الطريق - شارع الهيلتون : وتم رفع الإشغالات من الشوارع ومتابعة المحلات، وضبط إجمالى كمية 24 كيلو جراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، شملت ضبط 10 كيلو لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 14 كيلو من مصنعات اللحوم المفروم تم تحرير عدد محضر بالواقعة غير معلومة المصدر، وتحرير عدد 2 محضر من قبل الطب البيطري وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانوناً والحملات مستمرة بكافة مناطق مدينة الأقصر وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ونظم الحملة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بالمدينة،وبمشاركة عماد عامر مفتش وزارة السياحة، والمهندس أيمن رمضان مدير إدارة تموين بندر الأقصر، وإدارة المتابعة الميدانية ونواب رئيس حي جنوب ومشرف البيئة بالحي، ومدير النقل البطئ وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.























