ضبط 24 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة لـ"بيطرى الأقصر".. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملة مكبرة برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وبمشاركة اللواء على شرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، والدكتور ابراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية، وأطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر،مما أسفر عن ضبط 24 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجزر.

ويقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تمكنت الحملة من ضبط 24 كيلو جرام وبيانتها كالآتي 10 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 14 كيلوجرام من مصنعات اللحوم المفروم.

وأضاف الدكتور فتحي سلمي، في بيان صحفى، أنه تم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للالتزام بالقرار رقم 475 لسنه 2021 والقرار رقم 477 لسنه 2021، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين وجودة الغذاء.

وفى نفس السياق قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملات تفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وتم تنظيم حملة تفتيشية موسعة بمعرفة كل من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وذلك بالإشتراك مع النقيب ناجي على شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن اللجنة تمكنت من ضبط 70 كيلو جرام مضبوطات، تضمنت 34 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر ولا توجد عليها أي أختام، و36 كيلو جرام عبارة عن 24 كيس كبد وقوانص وزن واحد كيلو جرام، وعدد 12 كيس دواجن فرخة مجمدة وزن كيلو جرام غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)









