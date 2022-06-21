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جامعة قناة السويس تحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأبو خليفة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 07:22 م
جامعة قناة السويس تحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأبو خليفة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أشاد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتعاون المثمر بين محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بخصوص معالجة مشكلة إرتفاع مستوي المياه الجوفية بالأراضي الزراعية والمنشأت والطرق بمناطق متعددة داخل النطاق الحدودي والإداري لمحافظة الإسماعيلية حيث أكد "بشارة" علي الدور الريادي والتنموي لجامعة قناة السويس، فى إطار التعاون الوثيق بين محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس في شتي المجالات التنموية وأيضًا الخدمية. 
 
وقال الدكتور ناصر مندور، إأنه وفقًا للتوجهات الرئاسية الخاصة بالجامعات المصرية التى تؤكد على ضرورة إعداد إستراتجيات لوضع حلول علمية وعملية لأهم المشكلات البيئية التي يعانى منها مجتمعنا فقد توجه أول فريق بحثي للجامعة للكشف عن مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأراضي أبو خليفة منطقة البلاح ووضع حلول لها.
 
ووفقًا للخطة التنفيذية للمجموعة البحثية تبدأ مجموعة من الزيارات لحصر المشكلات بناءاً علي خريطة مفصله لمنطقة أبو خليفة موجهه لحل المشكلات الفعلية التى تواجه مجتمعاتها بالتعاون مع كافة الأطراف المجتمعية من أجل تقديم الحلول العلمية القابلة للتطبيق.
 
ويضم الفريق البحثى المتوجه لأبو خليفة كل من الدكتور حلمي جريش، والدكتور أحمد الريس والدكتور كمال حافظ والدكتور محمد عبدالرحيم والدكتور أشرف سليم والدكتورة عزه مبارك.

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