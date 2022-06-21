جامعة طنطا تستعد لإنشاء مركز لذوى الهمم بمواصفات عالمية

الغربية - عادل ضرة

شهدت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع لمناقشة وبحث بروتوكول التعاون الذي سيتم توقيعه بين الجامعة وهيئة امديست بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء مركز لخدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، ترأس الاجتماع الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشارك فيه الدكتورة كوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بـ "امديست"، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج ذوي الهمم بـ "امديست"، ومحمد زكريا منسق المشروع، والدكتور محمد زين العابدين مدير مركز ذوي الهمم بالجامعة، والدكتور هشام عجلان مدير وحدة المواهب العلمية ومدير وحدة الطلاب الوافدين بالجامعة.

وقال الدكتور محمد حسين، أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بدعم المبادرة الرئاسية لرعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة إمكانيات الجامعة لتقديم الرعاية لهم ودمجهم في المجتمع والاستفادة منهم كطاقة متميزة في ظل الجمهورية الجديدة التي تدعم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع دون تمييز.

وأوضح "د. حسين"، أن جامعة طنطا قدمت ملفاً كاملاً خاص بذوي الهمم فتم اختيارها ضمن 15 جامعة على مستوى الجمهورية من قبل هيئة إمديست وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء المركز بهدف خدمة الطلاب ذوي الهمم.

وأضاف الدكتور محمد حسين، أن المركز سيقام بخبرات أمريكية في تدريب العاملين بالمركز على كيفية التعامل وتأهيل الطلاب ذوي الهمم وتسهيل استكمال دراستهم بدون عقبات ودمجهم في المجتمع بصفة عامة، موضحاً أنه من المقرر أن يقوم الدكتور محمود ذكي بتوقيع البروتوكول فور الانتهاء من موافقة المجلس الأعلى للجامعات.