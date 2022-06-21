فحص وعلاج 516 حالة وصرف الدواء بالمجان بالقافلة الطبية فى المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية كبرى بقرية المعتمدية مركز المحلة بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان، بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتي في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي وفي ضوء حرص الجامعة على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية عملاً بشعار الجامعة "قافلة كل يوم" للتخفيف عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 516 مواطناً من أهالي القرية، وتحويل 34 حالة من المرضى لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بطنطا.

شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بعدد من الأطباء في تخصصات الباطنة والأطفال والرمد والجلدية والعظام، إلى جانب مشاركة كليات الزراعة والتربية النوعية والعلوم والتمريض والتربية الرياضية، وذلك بحضور محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.



