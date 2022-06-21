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تنسيق الجامعات الخاصة.. استمرار فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:00 ص
تنسيق الجامعات الخاصة.. استمرار فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات الخاصة، أعمال فتح باب القبول للشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للقبول والالتحاق بالجامعات الخاصة للعام الجامعى 2022/2023.
 
وكان مجلس الجامعات الخاصة وافق على قيام طلاب الثانوية العامة ( دفعتي 2020/2021 – 2021/2022) بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.
 
كما وافق المجلس على إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، ويعرض المقترح الخاص بذلك على مجلس الجامعات الخاصة للتصديق عليه.
 
ووافق المجلس على تطوير آليات نظام تقديم وقبول الطلاب بالجامعات الخاصة وفق القواعد التالية:
 
- تقديم الطلاب إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.
 
- التقديم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول، ولكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.
 
- تقوم الجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزي التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميًا.
 
- يتم قبول كل الطلاب المتقدمين للكليات بالجامعات الخاصة المختلفة طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة بالكليات.
 
- في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً أسوة بالمتبع في الجامعات الحكومية.
 
- يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للإلتحاق بجامعة أخرى.
 
- تقديم الطلاب عملية دورية مستمرة يومياً.

الجامعات الخاصة

الشهادات المعادلة

تنسيق الجامعات الخاصة

اخبار مصر

التعليم العالى



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