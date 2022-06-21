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تموين دمياط: سحب عينات من السلع الغذائية والمحروقات لفحصها

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:28 م
تموين دمياط: سحب عينات من السلع الغذائية والمحروقات لفحصها سلع - ارشيفية
دمياط -معتز الشربينى

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شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق، للتاكد من صلاحية الأغذية المعروضة.

وقالت المديرية، أنه تم سحب  2 عينه غذائية لإرسالها لمعمل التحليل بوزارة الصحة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، وكذلك سحب 3 عينات غير غذائية متنوعة  منها محروقات لإرسالها لمعمل مصلحة الكيمياء للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية والصحية على الأسواق لضبط المعروض منها والتأكد من مدى صلاحيته. 

 


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