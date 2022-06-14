تحرير 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة على أسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط حملة مشتركه مابين مفتشى الرقابة التموينية وأطباء الطب البيطري ومفتشى المتابعة بديوان المحافظة،بالتفتيش على المطاعم بمدينة رأس البر.

وتم ضبط 10 كجم لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الأدمى تحرر عنها المحضر رقم 2504 جنح قسم راس البر والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم ضبط استخدام اسطوانات غاز منزليه فى اغراض تجاريه بالمطاعم، ضبط عدد 3محاضر نظافة عامة لمخالفة الشروط الصحية فى المنشآت الغذائية

وفى عدة حملات فرعية أخرى تم ضبط عدد 5محاضر بيع بازيد عن السعر الرسمى للسكر والارز والتحفظ على جميع الكميات بالمحلات تحت تصرف النيابة العامة، 2محضر مناديب توزيع غاز بدون اعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغاز، 4محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين، 3محاضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش يحفظها من الحشرات وتم ضبط 2محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء عن الرقابة، 5مخابز مدعمه لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية بضعف قيمة النقص في الأوزان .

كما تم ضبط 25 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل وكذلك عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع، و15 محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية .

وتم ضبط 2محضر إدارى فى تحقيق شكوى المواطنين فى مجال حماية المستهلك بعد ارجاع واستبدال مشتريات بها عيوب وانهاء النزاع وديا بالتنازل بعد إزالة اسباب الشكوى، كما تم سحب عدد 6 عينات من أنواع البنزين 92و95 لارسالها لمعمل مصلحة الكيمياء للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمة.

تم تنفيذ الحملة بإجمالى عدد 79 محضرا متنوعا.