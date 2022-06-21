تسليم ابتدائى لـ4 مجمعات خدمات حكومية وزراعية بقرى مركز المنشأة ضمن حياة كريمة

سوهاج محمود المقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن التسليم الابتدائي لـ4 مجمعات خدمات حكومية وزراعية بقرى مركز المنشأة، عقب الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، موجها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل تلك المجمعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، أن المشروعات التي تم تسلمها هي مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر" بقرى "الزوك الغربية، وأولاد سلامة، و روافع العيساوية "، والمجمع الزراعي بقرية "روافع العيساوية "، مؤكدة على أهمية تلك المشروعات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل حضاري ولائق.

ويذكر أن عدد القرى المدرجة بخطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بالمنشاة يبلغ 33 قرية و 170 تابع، بإجمالي عدد مشروعات 148 مشروعا، تم البدء فيها جميعا بنسب تنفيذ متفاوتة منها " 17 مشروعا بقطاع مياه الشرب، و32 مشروعا للصرف الصحي، و39 مشروعا للصحة، و5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، و5 مشروعات بقطاع الزراعة، و9 مشروعات للشباب والرياضة، و33 مشروعا بقطاع الكهرباء، و5 مشروعات بقطاع الطرق، و3 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعي .















































