تسجيل دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات و خروج سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .