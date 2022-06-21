اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:22 م
أكرم القصاص
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تسجيل دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 04:43 م
تسجيل دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيد صورة ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول  

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات و خروج سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة . 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 


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