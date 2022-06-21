تخفيض درجات القبول بمدارس التمريض فى شمال سيناء لـ263 درجة

شمال سيناء - محمد حسين

صدق اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تخفيض درجات القبول بمدارس التمريض لتصبح 263 بدلا من 265.

وتضمن قرار المحافظ استمرار الشروط المصدق عليها من قبل، وهى وأن يكون المتقدم حاصلا على جميع الشهادات من شمال سيناء، لا يقل السن فى أكتوبر القادم عن 14 عاما و6 أشهر.

ومن المقرر أن يجتاز المتقدم اختبار إملاء لغة عربية ولغة إنجليزية وكشف هيئة.

وأن تستقبل كل مدرسة تمريض أوراق التقديم وإجراء الاختبارات، خلال الفترة من 18 حتى 23 من الشهر الجارى.

ومدارس التمريض المتاح الدراسة فيها بشمال سيناء هى مدرسة العريش ومدرسة بئر العبد، ومدرسة الشيخ زويد ، ومدرسة نخل بوسط سيناء.

كما حددت مديرية صحة شمال سيناء الأوراق المطلوبة للتقدم وتشمل بيان نجاح بسنوات المرحلة الإعدادية و شهادة ميلاد حديثة و4 صور شخصية وصورة الرقم القومى لولى الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الاعدادية وأصل شهادة المرحلة الإعدادية.